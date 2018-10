¿Se bañó? Reaparece un renovado Macaulay Culkin

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La gala de los American Music Awards generó muchos temas de conversación. Por ejemplo: el vestido blanco de Dua Lipa, el de Cardi B, el regreso de Taylor Swift y su posición política y la aparición de "Mi pobre angelito", Macaulay Culkin, quien no solo caminó por la alfombra roja, también presentó el premio a Mejor artista masculino.

De acuerdo con Huffington Post, el regreso del exactor causó furor en redes por dos cosas:

En 2016 Macaulay anunció que se retiraba como actor, pues era muy feliz viviendo en el "anonimato" y gracias a lo que ganó como niño podía pagar la renta. "A la mitad de mis 30, soy un hombre retirado", aseguró en su momento.

Por su apariencia. Las pocas veces que se dejó ver en público en el pasado, los tabloides solían criticarlo por su apariencia. Esa imagen de niño bonito desapareció por la de un joven que, tal vez, se divertía mucho. Aquí algunas imágenes que generaron ruido:

Sin embargo el nuevo Macaulay Culkin dista mucho de aquél que se dejó ver hace algunos años desalineado y con el pelo largo.

Rechazó ser parte de The Big Bang Theory

Recientemente se dio a conocer que la cuenta bancaria del actor Macaulay Culkin podría tener muchos más ceros de no ser por las tres veces que se negó a protagonizar The Big Bang Theory.

Según ha contado en un episodio del podcast Joe Rogan Experience, la CBS estuvo detrás de él para uno de los papeles principales de la serie.

El protagonista de Mi pobre angelito, no llegó a decir de qué personaje se trataba, pero sí que rechazó la oferta hasta tres veces. "No me veo haciendo una sitcom o un programa de televisión", justificó.

El argumento tampoco le resultó atractivo, ya que la idea con la que se quedó fue que trataba de "dos astrofísicos nerds y una chica guapa que vivía con ellos".