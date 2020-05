¡Madonna enseña de más! Sube provocativa fotografía de sus pechos

Ciudad de México.- Madonna una vez más levantó controversia en redes sociales y es que a sus casi 62 años de edad mostró que todavía puede levantar suspiros y muchos comentarios al subir una foto donde muestra los pechos.

La llamada Reina del Pop el fin de semana subió una imagen a su cuenta de Instagram en donde se le ve sentada luciendo un sostén de transparencias y una tanga de color negro.