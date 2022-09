Madonna recibe fuertes críticas por su nuevo video con Tokischa

“Hung Up”, el tema musical de Madonna que fue relanzado hace unos días en colaboración con Tokischa, ha recibido fuertes críticas por parte de los fans de la “Reina del pop” y es que para muchos usuarios, este proyecto ha caído en lo vulgar, por lo que afirman estar decepcionados del resultado y el regreso de su cantante favorita.

A través de redes sociales, la intérprete de “Like a virgin” compartió un fragmento del video que realizó en compañía de la cantante urbana dominicana, pero su “alto contenido sexual” pareció ser muy explícito para los internautas, que no dudaron en dejar su punto de vista.

Hung up on Tokischa —- Video out now!!👅🔥👅🔥👅🔥 @tokischa_ https://t.co/we0dOgfwSG pic.twitter.com/vE64Bf5JNv