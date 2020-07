Monterrey, México.- Madonna reveló que el gobierno ruso la multó, en 2012, por un millón de dólares por haber dado un discurso en favor de la comunidad gay; sin embargo, nunca pagó.

I made this speech at a concert in St. Petersburg 8 years ago. I was fined 1 million dollars by The government for supporting the Gay community.

I never paid.................... #freedomofspeech #powertothepeople#mdna https://t.co/6wH53V4aUn pic.twitter.com/LGhV5gUerc