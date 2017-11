Desmienten embarazo de actriz mexicana

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que corriera el rumor de que Salma Hayek y su esposo François-Henri Pinault estarían intentando volver a convertirse en padres, Diana Jiménez, madre de la actriz mexicana, ha salido a desmentir la noticia.

“No, ya no, decidimos (se ríe), no, por su salud, ella está plena con su hija y adoptó también como hijos a los hijos de François, no hay distinciones, yo soy abuela para todos, y ella es mamá para todos y ellos se han integrado muy bien a nuestra cultura también, y son felices, es una familia muy feliz”, dijo la mamá de Salma en entrevista para el programa Hoy.

De la misma manera, Jiménez reveló que su famosa hija lleva un régimen alimenticio muy estricto, mismo que cuidó hasta cuando se convirtió en mamá de su nieta Valentina. “Ella tiene que tener regímenes muy específicos, porque tiene que mantener la figura, tiene que mantener la piel, tiene que mantener muchas cosas, cuando estaba lactando ella (contrató) a una persona especial en nutrición que le daba los nutrientes para amamantar y no engordar como hacemos las mexicanas, el atolito y nos aprovechamos, no, ella ha tenido una vida de mucha disciplina”.

Finalmente, Doña Diana no dudó en alabar las cualidades de su yerno, afirmando que su hija no pudo encontrar mejor hombre para compartir su vida. “Muy agradecida también, porque es un hombre muy generoso, muy amoroso, hay mucho respeto en esa familia y, como padre, ¡uy!, ya ni digo (…), es una familia muy bonita y doy gracias a Dios por haberme dado esa felicidad de no preocuparme por el esposo de mi hija”.

Así que mientras Salma disfruta de su vida familiar junto a François-Henri y Valentina, Diana Jiménez se prepara para lanzar su última producción discográfica, pues ya planea su retiro musical.