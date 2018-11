Show en honor a Houdini casi termina en tragedia (video)

Agencia

ESPAÑA.- Durante un evento para conmemorar la vida y trabajo del ilusionista húngaro Houdini, en Navacerrada se realizó un evento que juntó varios magos y artistas en escapismo, sin embargo, uno de ellos tuvo un percance durante su presentación, por lo que fue rescatado y llevado al hospital.

El mago Pedro Volta perdió el conocimiento de forma momentánea realizando un truco de escapismo, informó un portavoz de Emergencias 112 Comunidad de Madrid, aunque ya se encuentra "en perfectas condiciones", según el Ayuntamiento de Navacerrada, publicó el portan Antena 3.

Los hechos se produjeron sobre las 13.05 horas este sábado, cuando el mago en la plaza de Navacerada Doctor Gereda se encontraba haciendo un truco de escapismo, en una urna de agua de la que tenía que conseguir salir. Durante el espectáculo, según el portavoz de Emergencias 122 Comunidad "ha habido algún problema" y los asistentes pensaron que el hombre se estaba ahogando, le sacaron de la urna y le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Por ello, avisaron al 112 porque parecía que había entrado en parada de cardiorespiratoria. El SUMMA 112 realizó al hombre "un chequeo rápido" y se le trasladó al Hospital de Villalba para que le hicieran un reconocimiento.

El mago ha querido dar "las gracias a las personas" que salvaron su vida. "La gravedad del asunto es que después de no conseguir salir de la urna me quedé en parada cardíaca durante cuatro minutos", ha explicado en una entrevista a Antena 3 Noticias.

"Cuando me sumerjo, no estoy muy seguro porque hacía frío, porque dudo y entonces sé que va a ser difícil", reconoce el mago. "Cuando me meto dentro del agua, digo: 'Voy a esperar un poco', pero espero demasiado y pierdo la noción del espacio-tiempo", cuenta.

Reconoce que le cuesta quitarse la primera correa y cuando consigue quitársela hace "mucha fuerza, que hace que gaste mucha energía, mucho oxígeno". Entonces, decide seguir sin "abortar el escape" y sin "dar ninguna señal a nadie". "Me quedo en hipoxia y durante cuatro minutos estoy muerto literalmente", relata.

Por su parte, el Ayuntamiento ha informado en redes sociales que el mago Pedro Volta ya se encuentra "en perfectas condiciones", después de ser atendido por el incidente.

El espectáculo formaba parte del III Festival Internacional de Magia 'Navacerrada Ilusiona', que acoge esta localidad de la sierra desde este viernes hasta mañana. Bajo el nombre 'Homenaje a Houdini', el ilusionista Pedro Volta tenía que escapar de una urna con mil litros de agua.

En tan sólo un par de minutos, el mago tenía que liberarse antes de que se le acabara el oxígeno, tal y como detalla la organización del festival sobre el evento. Se trataba de un homenaje al legendario escapista Harry Houdini en la que era la segunda actuación de Volta en el festival, pues en la primera edición también participó. En esa ocasión, logró escapar de una camisa de fuerza colgado de una grúa a 30 metros de altura y boca abajo.