Parkinson destruye memoria de Michael J. Fox

ESTADOS UNIDOS.- Michael J. Fox se convirtió en una estrella gracias a su rol de Marty McFly en Volver al Futuro. Su carrera no había hecho nada más que empezar cuando le diagnosticaron Parkinson a principios de los años 90.

El actor, que ahora tiene 59 años, se ha sincerado sobre los problemas de memoria que padece a causa de su patología y cómo esto ha afectado a su carrera.

"Mi memoria a corto plazo está destruida", admitió en una entrevista con la revista People. "Siempre tuve una gran habilidad para las frases y la memorización. Y tuve algunas situaciones extremas porque en el último par de trabajos que hice interpreté roles con muchas palabras. Tuve problemas durante ambos", reconoció.

Michael J. Fox dedica tiempo a la escritura

Aunque la memorización se ha vuelto difícil con el tiempo, Fox está dedicando su talento a a escritura. El 17 de noviembre saldrá al mercado "No Time Like the Future: An Optimist Considers Mortality", sus nuevas memorias.

"Mi habilidad con la guitarra no es buena. Mi dibujo ya no es bueno, mi baile nunca fue bueno y actuar se está volviendo más difícil. Así que todo se reduce a escribir. Afortunadamente, realmente lo disfruto", dijo.

El actor luce optimista

Además de padecer Parkinson, recientemente el artista sufrió una grave caída.