Malasia: demandan a 'The 1975' por actos indecentes en festival musical

A casi un mes de la cancelación del festival musical 'Good Vibes' en Malasia, a causa de actos inapropiados por parte del vocalista de ‘The 1975’, los encargados del evento enviaron una carta a la agrupación exigiendo una compensación monetaria por lo ocurrido.

David Dinesh Mathew, el abogado de la empresa a cargo del evento, 'Future Sound Asia' (FSA) declaró que enviaron la carta a la banda este lunes exigiendo una compensación por incumplimiento de contrato.

Al parecer la suma es de 12,3 millones de ringgit, equivalente a 2,7 millones de dólares. En caso de no responder la exigencia, el abogado de la FSA se verá en la necesidad de acudir a un tribunal para demandar al grupo.

La empresa a cargo de dicho festival, emprenderá acciones legales en los tribunales de Gran Bretaña, a menos que la banda responda antes del lunes 14 de agosto.

En aquella ocasión, Matt Healy decidió hablar mal sobre las leyes ‘anti-gay’ del país, para luego besar al bajista Ross MacDonald.

Cientos de asistentes al primer y último día del festival, se indignaron con el Healy, quien declaran, arruinó la oportunidad de los artistas locales que habían luchado por obtener un lugar en el escenario.

La comunidad LGBTQ+ en Malasia siguen indignados, no sólo con Matt Healy, sino con el resto de la banda, por no impedir que tales imprudencias se llevaran a cabo.

Declarando que todos sus esfuerzos por ser escuchados están tambaleándose, a causa de lo ocurrido en julio.

