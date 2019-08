'Malcom el de en medio' tendrá película con el elenco original

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Hay una buena noticia para los fanáticos de “Malcom el de en medio”, pues al parecer uno de los programas de televisión más exitosos, confirmó que habrá un reboot.

Al menos así lo dijo Frankie Muniz, quien, en una entrevista publicada por la cuenta de Youtube Malcolm France, da detalles de lo que podría una película sobre “Malcom el de en medio”.

"Sería un largometraje. Entonces, no necesariamente una nueva temporada o episodios, quieren hacer una película", comentó el actor sin mencionar nunca el nombre de Malcolm.



"Sé que un guion está en preparación. No estoy seguro de qué puedo decir o no, pero sería una película. Entonces, no necesariamente una nueva temporada o episodios", se escucha decir al actor en el clip .



Malcolm el de Enmedio es una exitosa serie del año 2000 que narra la vida de un adolescente genio.

Usuarios en Twitter expresaron su emoción por el regreso de la exitosa serie.

Noticias: Frankie Muniz dijo qué habrá una película de "Malcolm in the middle"

Yo: pic.twitter.com/lRq3pI3sPf — Angel Palma (@Angeelph) August 9, 2019

No mames weeeey...

Andan diciendo que Frankie Muniz anuncio que habrá película de Malcolm el de en medio y con el elenco original!!! pic.twitter.com/0aG5eQhbXZ — Alejandro Morales (@VaMoAle) August 9, 2019