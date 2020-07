La maldición de 'Glee' crece con la muerte de Naya Rivera

Los Ángeles.- Tras la confirmación de la muerte de Naya Rivera hace unos momentos, han arreciado los comentarios de internautas sobre la coincidencia de que precisamente en este día, hace 13 años, fue encontrado el cuerpo sin vida de su compañero de reparto en Glee, Core Monteith.

Pero este no es el único suceso trágico relacionado con los personajes de la popular serie estadounidense Glee, porque varios de ellos han desaparecido de manera trágica o atravesado por situaciones poco convencionales.

Entre los casos de suicidio, drogas, abuso, racismo, posesión de pornografía infantil y hasta violación que ha rodeado a algunos de los protagonistas de Glee pareciera que la serie musical tiene una maldición poderosa, que ahora se profundiza con la muerte de la actriz Naya Rivera.

Glee" nació en 2009 y lo que, en principio, parecía ser una serie normal sobre preocupaciones de los jóvenes en el instituto, pronto se convertiría en un fenómeno mundial.

Los jóvenes actores, desconocidos inicialmente, tuvieron que acostumbrarse rápido a la fama, a ser una cara visible, a que les pararan por la calle, a diferentes giras y conciertos, en muy poco tiempo.



Estas premisas, mezcladas con algunos problemas personales, hicieron que algunos de sus protagonistas no soportaran el éxito y terminaran sus vidas con un final trágico.

Cory Monteith

El primero de ellos fue el protagonista de la serie, Cory Monteith (Finn Hudson), cuyo cuerpo se encontró en 2013 en un hotel de Vancouver. El fallecimiento del actor, de tan solo 31 años, se debió al abuso de sustancias, entre las que destacan el alcohol y la heroína.



Poco tiempo antes de su muerte, Monteith había estado internado en un centro de rehabilitación para recuperarse de una adicción que arrastraba desde los 19 años.

Mark Salling

Cinco años después llegaría otra tragedia. Mark Salling, quien daba vida al personaje de Noah "Puck", más conocido por Puckerman, se quitó la vida tras ser el centro de un escabroso asunto en el que le declaraban culpable de pornografía infantil y de violación a su ex pareja.



El actor fue detenido en diciembre de 2015 cuando los investigadores encontraron en su domicilio más de 50 mil imágenes pornográficas y eróticas de niños y 600 videos con la misma temática, delito por el que se enfrentaba a una pena de cárcel de entre cuatro y siete años, además de tener que pagar a sus víctimas y ser incluido en el registro de acosadores sexuales.

Blake Jenner

El pasado año se destapó el caso de maltrato de pareja por parte de Blake Jenner, quien interpretó a Ryder Lynn, a su ex pareja, también del reparto de la serie, Melissa Benoist.



"Aprendí lo que se siente al ser inmovilizada y abofeteada repetidamente, golpeada con tanta fuerza que sentí que me quedaba sin aire, arrastrada por el pelo por el suelo, golpeada en la cabeza, pellizcada hasta que se me rompía la piel, estrellada contra la pared, ahogada", explicó la actriz en un video subido a su Instagram.



La intérprete nunca ha dado el nombre de Jenner, pero sí los datos suficientes como para identificar al actor, que fue su marido entre 2015 y 2017, como quien la maltrataba y abusaba de ella.

Lea Michele

Tras el asesinato de George Floyd, llegó la penúltima de las maldiciones al reparto de la serie. La actriz Lea Michele, quien dio vida a Rachel Berry, fue acusada de racismo y microagresiones durante el rodaje por su compañera de reparto Samantha Ware.



Quejas a las que se unieron otras actrices provocando que Michele tuviera que pedir disculpas públicamente por su comportamiento en el pasado. Además, la actriz también fue acusada años atrás de acoso al no querer compartir el protagonismo.



"Era un infierno trabajar con ella", citó en sus memorias la actriz Naya Rivera.

(Con información de Reforma).