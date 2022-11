Maluma abandona entrevista al ser cuestionado por su participación en Qatar 2022

El interprete de felices los 4, “Maluma baby” abandonó una entrevista en vivo realizada por el canal estatal israelí luego de que cuestionaron su participación en el evento más importante de futbol, Qatar 2022.

Pocos sabrán que Maluma se asoció con Nicki Minaj y la cantante libanesa Myriam Fares para el himno oficial del FIFA Fan Festival, pero; durante una entrevista realizada por Kan TV, se le cuestionó su participación en un evento llevado a cabo en un país donde se violan los derechos humanos.

Maluma, al sentirse atacado respondió de la siguiente manera:

Artistas reconocidas como Shakira y Dua Lipa, se negaron a participar en el evento debido a que no comparten ideologías con dicho país.

El cantante colombiano, rechazó la insistencia que tenia el conductor del programa al que cedió la oportunidad de entrevistarlo, debido a su insistencia a que diera a conocer su opinión sobre los derechos humanos.

Maluma disgustado, preguntó al aire a alguien fuera de cámara si era obligatorio tener que responder esa pregunta, tras lo cual se puso de pie y se retiró molesto.

Finalmente, el periodista reaccionó de una manera confundida al no entender lo que sucedía.

Para que no te quedes con las ganas, te compartimos la entrevista 😲👇

Maluma walks out of interview after being questioned about his decision to perform at the World Cup despite Qatar’s human rights violations. pic.twitter.com/h9OlX7wutN