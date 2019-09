Maluma hace berrinche porque no lo nominaron a los Latin Grammys

Agencia

LOS ÁNGELES, Estados Unidos.- Maluma no pudo quedarse callado tras darse a conocer la lista de los nominados a los Latin Grammys de este 2019 y confesó en sus historias de Instagram que se encuentra enormemente desilusionado al no haber resultado nominado a los reconocidos premios.

De acuerdo con información de redes sociales, el cantante confesó por medio de un mensaje en Instagram que se ha esforzado mucho en su más reciente material musical por lo que le ha decepcionado no resultar reconocido en los premios.

“Una desilusión bien ca%&# no tener siquiera una nominación a los @latingrammys, tanto esfuerzo, el mejor disco que he hecho en mi vida”, confesó Maluma.

El cantante destacó que 11:11 ha llevado un enorme trabajo detrás y colaboraciones de ensueño por lo que le parecía imposible no aparecer en la lista de nominados.

Pobre @maluma , primera vez que no lo nominan y esta haciendo este papelon, esa sensacion la pasaron, la pasan y la pasaran miles de mujeres que pertenecen a la industria y que jamas fueron tomadas en cuenta teniendo grandes trabajos, no seas ridiculo. pic.twitter.com/U47kDao06y

miles de artistas que se sacan la chucha haciendo musica, no tienen el reconocimiento que merecen, no tienen un sello discografico y son ignorados por la industria pero maluma esta llorando por que no fue nominado a los latin grammy??? pic.twitter.com/DdnyMBdcOU