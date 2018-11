Maluma anuncia su retiro temporal de los escenarios

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- A través de sus historias de Instagram, Maluma hizo un anuncio que ha tomado por sorpresa a sus fans. Resulta que el cantante de género urbano expresó que ha tenido unos días de trabajo muy intensos, luego de su gira “Fame Tour”, por lo que decidió poner un alto a sus presentaciones.

También te podría interesar: Tekashi 6ix9ine podría pasar la vida en prisión

De acuerdo a SDP Noticias, el cantante colombiano tomó la decisión de retirarse temporalmente de los escenarios y la vida pública por una semana, así se concentrará en su familia, amigos, mascotas y, por supuesto en él.

“Necesito un poco de tiempo para mí, para Juan Luis, necesito pasar, meditar, hacer yoga, orar, incrementar mi espíritu; esta semana me enfocaré en mí, así lo haré y me voy a reportar poco por aquí, pero ya saben que no los olvido”, dijo Maluma.

Ver esta publicación en Instagram Meditación con muy buena compañía 🙏🏻🐶 Una publicación compartida de MALUMA (@maluma) el 21 Nov, 2018 a las 8:02 PST

Aunque la noticia generó tristeza entre sus fans, varios incluso alabaron la decisión de reguetonero.