Mamá de YosStop pide ayuda a Claudia Sheinbaum

MÉXICO.- Después que su pareja sentimental de Yoseline Hoffman Badui, Gerardo González, utilizara este sábado el canal de JustYoss para pronunciarse en contra de la acusación de pornografía infantil que pesa sobre la youtuber y hoy, la madre de YosStop hizo lo mismo.

La madre de la inlfuencer hizo un llamado para pedirle a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, tome cartas en el asunto, ya que para ella es una injusticia que se le trate a su hija como una criminal.

En un video, que dura un poco más de un minuto y medio, Marina Badui se muestra con el rostro acongojado y ojos llorosos para hablar del caso de su hija que permanece en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, tras la denuncia que realizara Ainara Suárez el pasado mes de marzo.

La mamá de la influencer relató cómo fue la detención de su hija y aseguró que fueron entre 40 y 45 elementos de la policía quienes llegaron a su domicilio, el cual se encuentra en la Alcaldía Benito Juárez, para llevarse a la joven de 30 años directo al reclusorio como si fuera una verdadera criminal.

"Yoseline es una persona muy emprendedora, muy trabajadora, muy luchona. Ella ha conseguido, todo lo que ha hecho y lo ha logrado por su propio trabajo y es una buena persona. No es todo lo que dicen los medios, que todo lo han distorsionado, ella no es una persona así. Ella es comunicóloga y se dedica a las redes sociales y yo pido justicia porque lo que están haciendo es injusto para ella. Y la verdad yo les pido a todas las mujeres que alcen la voz...", expresó la señora.

La hermana de Ginny Hoffman relató en su canal los hechos que sucedieron en el 2018, cuando Ainara en ese entonces era menor de edad, en un video que tituló "Patética Generación". Tras esto la progenitora de Hoffman pidió a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para que le ayudara a hacer valer la ley y poner en su justa medida lo que está pasando su hija en estos momentos.

"A todas las autoridades, a ti Claudia Sheinbaum, tú eres madre, tú eres mujer y quisiera que me entendieras lo que estoy pasando porque no es justo que mi hija esté privada de su libertad en una cárcel, eso no puede ser.