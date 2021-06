Mamá de Lupillo Rivera se lanza contra Belinda: es una interesada

¡No me ayudes mamá! Rosa Saavedra, la madre de Lupillo Rivera se lanzó duro y directo en contra de Belinda y en una entrevista que se compartió en redes sociales, dio fuertes declaraciones en contra de la ex novia de su hija, calificarla como una interesada por el dinero.

De acuerdo con información de redes sociales la también madre de Jenni Rivera también celebró que su hijo se quitara el tatuaje que tenía de la intérprete de “Sapito”.

“Qué bueno que se lo quitó, yo no sé ni para qué lo quiere”.

Sin embargo, también dejó en claro que el hecho de que Lupillo se haya borrado el tatuaje de Belinda no significa gran cosa porque, de acuerdo con doña Rosa, cuando a su hijo no le gusta alguna de sus tatuajes se los borra con un diseño nuevo.

La entrevista, compartida en la cuenta de Instagram ChicaPicosa2, doña Rosa dijo que nunca le gustó el noviazgo de Lupillo con Belinda, al considera que la cantante es una interesada… pero que veía a su hijo feliz y realmente enamorado.