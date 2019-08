Mañana me caso...Todos están invitados: Belinda sobre boda con Lupillo

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde hace algún tiempo Belinda y Lupillo Rivera se han mantenido en el ojo público desde que se rumorara que mantienen una relación amorosa y que incluso, tienen planes de boda.

De hecho desde hace algunos días las fotos que la cantante subió a Instagram eran comentadas por Lupillo. Incluso, hace unas semanas se reportó que él se había tatuado su cara.

De acuerdo a Suelta la sopa, al llegar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Belinda fue cuestionada sobre los rumores de boda con el intérprete del género ranchero y hermano de la fallecida Jenni Rivera, y aunque evadió la pregunta sí dijo para cuándo era la boda.

“Mañana… Mañana mismo, están todos invitados”, respondió Beli.

Además, la cantante aprovechó para bromear con las altas horas de la mañana en que los reporteros la abordaron, para después responder sobre las preguntas del tatuaje de Lupillo.

“¿Ya se tomaron un cafecito? Tú me caes muy bien, me acuerdo muy bien de ti desde chiquita todas las entrevistas que me haces. Gracias por estar aquí tan temprano y recibirme”, respondió de inmediato la intérprete de ‘Sapito’.

“No saben cómo los quiero, estoy muy agradecida con los medios de comunicación”, señaló Belinda, mientras evadía las preguntas del insistente reportero.

Aunque al final no dijo gran cosa, Beli dejó la duda por saber si realmente se va a casar con Lupillo y si la boda será mañana, ya que aunque claramente se trataba de una broma, la joven nunca desmintió la supuesta relación con el cantante.