Manchester: Johnny Depp se presenta en concierto con su banda tras polémica

A unos meses de que Johnny Depp pospusiera su gira en norteamérica con su banda Hollywood Vampires por lesionarse el tobillo, el cantante sorprendió este fin de semana a sus seguidores al dar un concierto en compañía de su banda en Manchester.

El grupo de rock, cuyos miembros incluyen a Alice Cooper, a Tommy Henriksen y a Joe Perry, se presentó en AO Arena de Manchester, Johnny Depp se detuvo un momento para decir que se siente afortunado de hacer lo que ama después de que su escándalo con su ex esposa Amber Heard lo hiciera casi perder su carrera.

Johnny Depp's cover of David Bowie's Heroes at Hollywood Vampires at the MEN in Manchester last night @hollywoodvamps pic.twitter.com/1QFjtwnbZM