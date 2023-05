Mandy Moore y Kumail Nanjiani protagonizarán spin off de Insidious

Blumhouse y Screen Gems, pretenden seguir expandiendo la saga cinematográfica de Insidious que fue creada por James Wan, en Latinoamérica la franquicia fue nombrada como “La noche del demonio”, según Deadline un spin off está en desarrollo y llevará por título “Thread: An Insidious Tale” y seria protagonizada Mandy Moore y Kumail Nanjiani.

En julio del 2023 será lanzada la quinta entrega de la franquicia “The Red Door” que será dirigida y protagonizada por Patrick Wilson, además retornan Rose Byrne y Ty Simpkins todos ellos retomando sus papeles de las dos primeras cintas, el estudio parece confiado en su éxito por lo que dio luz verde a una sexta película, aunque en lugar de continuar la historia principal se decantaron por un spin off.

Thread: An Insidious Tale seguirá a un esposo y su mujer que solicitan la ayuda de un hechizo para viajar en el tiempo, con el objetivo de que puedan evitar la muerte de su pequeña hija, lógicamente su decisión tendrá consecuencias graves considerando que en la saga las personas son acosadas por entidades demoniacas, les espera una experiencia paranormal llena de peligros, el filme ya cuanta con director siendo el elegido Jeremy Slater mejor conocido por ser guionista de Moon Knight y de The Umbrella Academy.

Mandy Moore la actriz estadounidense de 39 años es reconocida por interpretar a Rebecca Pearson en la aclamada serie This Is Us, por su parte Kumail Nanjiani actor pakistaní es famoso por ser Kingo en Eternals del MCU y Haja Estree en el programa de Disney Plus de Star Wars “Obi Wan Kenobi”.