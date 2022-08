Maquillista de Danna Paola la defiende contras las críticas por su físico

Los MTV Video Music Awards 2022 dieron mucho de que hablar el fin de semana, Bad Bunny fue el cantante que se llevó la noche tras ser coronado como mejor artista del año.

"Siempre creí desde el principio que yo podía ser el artista más grande del mundo, sin cambiar mi estilo, y mi idioma", expresó el intérprete de "Otro atardecer", palabras que causaron una discusión en redes y el maquillista Emmi Mua, quien trabaja con Danna Paola, no se quedó callado.

“Estoy harto de la doble moral de la industria musical, una industria donde el artista número uno de habla hispana y a su vez el anglosajón son artistas que cantan de drogas explícitamente, de sexo explícitamente. Su físico y su peso no está a discusión, ni influye en cómo la gente percibe sus discursos”, publicó.

Dichas declaraciones se relacionaron con la ola de críticas que ha recibido la cantante mexicana por su imagen, tras la publicación de su video "Xtasis", donde se deja ver atrevida y disfrutando de su cuerpo.

“Tenemos el ejemplo de Britney que mientras ella era esclava de su papá y está obligada a dar show en Vegas, lo único que la gente le criticó es que no bailaba y sus extensiones mal puestas (…) Ni a Bad Bunny ni a The Weeknd nunca les han cuestionado que no bailan un coño y que si ya subieron o bajaron de peso. Pero de todas esas cosas nos culpo a nosotros como público”, agregó el maquillista.