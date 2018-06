Marcas responden al "no me importa" de Melania Trump

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.-Luego de que Melania Trump fuera fotografiada en su viaje a un centro de detención en Texas con una chamarra de Zara con la frase frase "Realmente no me importa, ¿a ti?", diferentes marcas de moda respondieron con diversas prendas a la pregunta de la primera dama de Estados Unidos, informó Milenio Diario.

Aunque Melania dijo que no se trataba de nada más que de una chamarra, Donald Trump explicó que el mensaje era para los medios de comunicación. Sin embargo, luego de la crisis de los centros de detención, muchas personas interpretaron la frase como si a la primera dama no le importara la situación de los niños.

“I REALLY DON’T CARE, DO U?” written on the back of Melania’s jacket, refers to the Fake News Media. Melania has learned how dishonest they are, and she truly no longer cares!