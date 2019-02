Marco Antonio Regil sufre accidente automovilístico

Agencia

MIAMI.- El conductor del programa ‘Un nuevo día’, Marco Antonio Regil, acaba de pasar un muy mal trago. Y es que el mexicano sufrió un accidente automovilístico.

De acuerdo a Quién, Regil narró en redes sociales, el percance ocurrió cuando salía de trabajar del programa y tomó el freeway. Aunque había tráfico y los autos se detenían por momentos y por otros avanzaban, en un momento dado el coche de atrás aceleró demasiado y se impactó en la parte trasera del vehículo de Regil.

“El mío no se lastimó mucho, pero lo principal es que ni él está lastimado y lo mío es mínimo”, dijo el conductor.

Luego del accidente, Regil se fue a su casa a descansar. Se despertó con dolor de cabeza y de inmediato se fue al hospital.

"Me hicieron rayos X, escanearon el cerebro. Todo bien, nada más es dolor en la espalda, como espasmos, y mañana en la mañana voy a estar un poquito peor. Entonces seguramente no voy a ir a trabajar porque voy a estar bajo los efectos de la medicina que me va a poner un poquito mareado”.

Además de agradecer a sus followers por el apoyo y preocupación, Regil hizo un llamado a no distraerse con el celular, que en su caso fue el causante del accidente.

“No manejen con el celular, no se distraigan. Pudo haber pasado algo horrible; puedes destruir tu vida o la vida de alguien más en un momento por venir texteando, venir en el teléfono. Me bajé del carro y él (el otro conductor) todavía traía el celular, se ve que venía distraído. Aceptó su culpa, la policía lo multó. No pasó a mayores, pero cuídate y cuida a los demás”.