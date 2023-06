Margot Robbie luce tan 'Barbie' en la rueda de prensa de la película

Margot Robbie nos sorprendió durante la rueda de prensa de 'Barbie' en Los Ángeles, California, al vestir un hermoso vestido de rayas negras con blanco. Lo interesante es que la actriz se lo puso a propósito, ya que su atuendo se asemeja a la primera Barbie que salió al mercado.

Recreó el vestuario de la Barbie de 1959. (Foto: Sipse)

El outfit fue pensado de pies a cabeza, el vestido, el cabello y los tacones son igualitos a los de la muñeca, la cual salió al mercado en 1959.

La única diferencia es que Margot usa un vestido rayado, mientras que la Barbie usa un traje de baño, parecido a los que se usaban en esa época.

Lo que más suena desde que inició la rueda de prensa de la película “Barbie”, son los icónicos conjuntos que nos regala Margot Robbie.

Vistiendo icónicos conjuntos fashionistas, la actriz de 32 años, nos presumió su elegante figura, lista para disfrutar el verano.

La directora de la película Greta Gerwig, ha sido generosa y nos regaló un vistazo a las calles pintadas de rosas en el mundo de Barbie, donde podemos ver a la protagonista lidiar con los problemas existenciales que conlleva tratar de ser perfecta.

Con un pie en el mundo real, podremos ver el viaje y las experiencias que enfrentará Barbie en compañía de Ken (Ryan Gosling).

A new look at Greta Gerwig’s #Barbie pic.twitter.com/qQpCDPyYnp