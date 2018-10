Margot Robbie podría interpretar a Barbie en el cine

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Mattel está avanzando en su eternamente pospuesto proyecto de llevar a Barbie a la pantalla grande al estilo Hollywood. Primero, la candidata para el estelar fue Amy Schumer. Posteriormente se negoció con Anne Hathaway. Pero parece que, por fin, se está acercando la candidata ideal.

Según THR, Warner Bros. y Mattel están negociando con Margot Robbie (Escuadrón suicida) para el estelar. ¡Hey, sí se parece!

Ver esta publicación en Instagram Fun night last night at the Gotham Awards with #calvinklein #deepeuphoria #ad Una publicación compartida de @ margotrobbie el 29 Nov, 2016 a las 3:31 PST

En caso de concretar, Robbie también produciría la película a través de su sello, LuckuChap. Parece que todo coincide con un acuerdo final y el hecho de que Mattel recuperó los derechos fílmicos de su muñeca estrella justo este 2018 (es por eso que saltaron de Sony Pictures a Warner, por lo que se podría pensar en 2020 o incluso 2021), indicó el portal de noticias CinePremiere en su sitio web.

Ver esta publicación en Instagram First look. #OnceUponATimeInHollywood @onceinhollywood Una publicación compartida de @ margotrobbie el 6 Ago, 2018 a las 7:22 PDT

Se dice que Patty Jenkins podría estar detrás de la dirección, pero no hay charlas significativas todavía entre las partes. Lo cierto es que WB tiene excelentes relaciones con ambas mujeres por proyectos como Wonder Woman y Birds of Prey, así que las perspectivas finalmente son buenas para la tierna chica rubia, Barbie.