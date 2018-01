Agencia

ESTADOS UNIDOS.- El DC Extended Universe no ha sido lo que muchos esperaban. El resultado ha sido un enorme malestar entre amplios sectores del público, algunos de los cuales exigen cambios inmediatos con toda clase de peticiones online. Pero algunos han llevado su inconformidad a niveles absurdos con amenazas de muerte, indica CinePremiere en su portal.

Una de las afectadas por este tipo de fanatismo fue Margot Robbie, quien recientemente confesó el hacer recibido amenazas por su interpretación de Harley Quinn en Escuadrón Suicida (Suicide Squad). Por ello, la actriz aprovechó una entrevista con The Hollywood Reporter para lanzar una importante recomendación a todos los actores interesados en ingresar al mundo de los superhéroes:

“Estas a punto de participar en una película basada en cómics; ahora el peor escenario de lo grande y terrorífico que puede ser. Está todo este asunto que aprendes en el camino, como cuando recibes amenazas de muerte, lo mejor es tener un equipo de seguridad para que haga una revisión de quién las envió para ver si hay algún historial de violencia porque necesitas saber si necesitarás seguridad para asistir a ciertos eventos. Y cada vez que haces una revisión de fondo, te costará $2,000 USD, así que deberás tomarlo en cuenta cuando ingreses en esto”.

Margot Robbie explicó que lo primero que pensó fue “‘Ok, sí que es una carrera diferente’. Porque necesitas un trabajo que pueda financiar el estilo de vida; no puedes permanecer en cine independiente por el resto de tu vida porque esa película lo cambió todo y ahora necesitas poder pagar seguridad. Sólo quisiera que alguien me hubiera explicado estas cosas antes. No estaría pasando por lo que estoy pasando ahora porque habría sabido en lo que me estaba metiendo”.

Margot Robbie no es la primera en recibir amenazas de muerte en Hollywood. En su momento, actores como Corey Feldman, Halle Berry, Hugh Bonneville, Carice van Houten y Ellen Page padecieron situaciones similares. Algunos las ignoraron, otros cambiaron su estilo de vida para garantizar su seguridad.

A pesar de su evidente preocupación, Margot Robbie se mantiene entre los elementos más populares del DCEU y no ha externado ninguna intención de abandonar la franquicia. De momento, su labor como Harley Quinn continuará con suicide Squad 2, Gotham City Sirens, un spinoff de la propia Harley Quinn y muy posiblemente en alguna cinta individual de Batman.