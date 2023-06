María Elena Ríos estalla contra Poder Prieto y Tenoch Huerta

María Elena Ríos, reconocida saxofonista y activista, ha estallado en redes sociales contra el colectivo Poder Prieto y el actor Tenoch Huerta debido a una controversia relacionada con su participación en un podcast; la organización ha respondido y niega la acusación.

La feminista expresó su furia a través de un hilo de Twitter al descubrir que el episodio en el que participó fue publicado sin su autorización y sin recibir ningún pago por su contribución, sin embargo, Poder Prieto usó la misma vía para responder que el podcast no fue era una producción suya, sino que solo lo “recomendaron”.

Elena Ríos denunció que el programa de audio llamado "El Feisbuk de la Malinche" había difundido su participación sin su consentimiento, lo que aumentó su enojo. Además, manifestó sentirse explotada al haber participado prácticamente "trabajando gratis".

"NO TIENEN CONSENTIMIENTO en difundir un material que no me quisieron pagar", escribió enfurecida.

En el mismo mensaje, María Elena se refirió al actor Tenoch Huerta, conocido por su participación en "Black Panther: Wakanda Forever", como "depredador". Huerta estuvo envuelto recientemente en una polémica por no dar crédito a una artesana. La saxofonista destacó la actitud violenta del colectivo al defender a la estrella de cine.

"Aparte de violentos por defender al DEPREDADOR de @TenochHuerta, explotadores", añadió indignada.

Les dejé muy claro a mi salida de su secta que protege al violentador y DEPREDADOR sexual de @TenochHuerta que no publicaran nada de mí. Todavía fueron a buscarme a un concierto bola de hipócritas para evitar escándalos por su película de @MarvelLATAM.



No ando jugando @LaMZapata https://t.co/3wf1ofyFx1 — •𝐄𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐑í𝐨𝐬 🎷 (@_ElenaRios) June 10, 2023

Las acusaciones no terminaron ahí, ya que María Elena compartió una Instastorie en la que calificó a Poder Prieto como un grupo incongruente y un grupo de vaquetones.

"Oigan @poderprieto_mx, dejen de etiquetarme en su contenido. Estuve en su colectivo y fue un gran error. Yo no hablo con gente incongruente, especialmente ustedes que se dicen 'antirracistas', pero internamente son súper violentos".

Oye MARCA de @poderprieto_mx

NO TIENEN CONSENTIMIENTO en difundir un material que no me quisieron pagar y que así como este, en varios me explotaron para trabajarles gratis.



¿No aprenden verdad?

Aparte de violentos por defender al DEPREDADOR de @TenochHuerta, explotadores. pic.twitter.com/zeub6uEthv — •𝐄𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐑í𝐨𝐬 🎷 (@_ElenaRios) June 8, 2023

Además, la saxofonista afirmó haber recibido malos tratos por parte de este colectivo por "defender al carroñero de @tenochhuerta".

Después de la protesta de María Elena, "El Feisbuk de la Malinche" eliminó el episodio en cuestión.

Poder Prieto responde

En respuesta a la molestia expresada por la activista, Poder Prieto, liderado por la actriz Maya Zapata y conformado por otros artistas, organizaciones civiles y académicas, emitió una respuesta. Explicaron que "El Feisbuk de la Malinche" no es producido por ellos.

"El podcast que recomendamos (al igual que muchas otras recomendaciones) no es producido por Poder Prieto. Hemos pedido a los administradores de Instagram que retiren la recomendación de acuerdo con tu solicitud".

Saludos Elena. El Podcast que recomendamos (como muchas otras recomendaciones) no es producido por Poder Prieto. En atención a tu petición hemos pedido a lxs administradorxs de IG que quiten la recomendación. — Poder Prieto (@poderprieto_mx) June 8, 2023

Asimismo, reiteraron que el episodio se realizó el año pasado y afirmaron que no les pertenecía. Sin embargo, recibieron comentarios negativos por parte de los usuarios en relación con este incidente.

Esperamos el derecho de réplica.

Se nos acusa de no haberle pagado por este podcast. No le podemos pagar algo que NO es producción nuestra. Y no lo publicamos, solo se recomendó ese contenido como recomendamos contenido casi todos los días... https://t.co/sTM3tdO8rV — Poder Prieto (@poderprieto_mx) June 10, 2023

