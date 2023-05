María León se equivoca al entonar el Himno Nacional Mexicano en el Harp Helú

La exvocalista de Playa Limbo, María León se equivocó al interpretar el Himno Nacional Mexicano en el partido entre los Padres y los Gigantes de las Grandes Ligas en el estadio Alfredo Harp Helú y de inmediato, internautas comenzaron a criticarla.

La cantante cambió la letra del Himno al decir "un soldado de Dios escribió" en lugar de "por el dedo de Dios se escribió", lo que hizo que los internautas de inmediato comenzaran a compararla con Pablo Montero y Ana Barbara que también se han equivocado al cantarlo.

La intérprete de "El Eco de Tu Voz" ofreció una disculpa y comentó que los nervios la traicionaron.

"Con el dolor de mi corazón pido una enorme disculpa por equivocarme en nuestro Himno Nacional. Lo he cantado mil veces, lo he estudiado hasta el cansancio, pero el día de hoy ante un escenario tan imponente, me traicionaron los nervios y el latido de mi corazón. No hay excusa.", escribió.