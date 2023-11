Mariah Carey posa como un ángel navideño con Victoria’s Secret

Alguien que año con año espera la Navidad es sin dudas Mariah Carey y este 2023 lo demostró al lucir varios conjuntos de la nueva línea navideña de Victoria’s Secret.

La cantante mostró a sus 54 años su impresionante figura y brillante sonrisa.

‘La Navidad está a la vuelta de la esquina y ustedes están oficialmente invitados a celebrar esta temporada con el regreso de mi Extravagancia Navideña’, declaró la cantante.

‘Unámonos. Celebremos todas las cosas glamorosas de esta temporada navideña con prendas de lencería básicas. Póntelo algo dulce y busca algo de muérdago, ¡lo antes posible!’, publicó Victoria’s Secret.

La productora musical vistió un corsé rojo, estilizado con una falda larga del mismo color, acompañado de un bellísimo y lujoso collar de diamantes, y largos aretes que a la vista dan la impresión de parecer copos de nieve.

La segunda pieza consiste en un camisón de tirantes con encaje en la parte baja, así como delicados toques brillantes que resaltan la calidad del material, complementado con unas zapatillas de aguja delgada y un abrigo blanco esponjoso que brinda balance al atuendo completo.

El tercer conjunto se destaca de los anteriores por ser de un color champagne con detalles dorados en la parte del busto.

La sesión navideña de Victoria’s Secret con la apodada reina de la Navidad, llega después de que la cantante publicara un video espectacular, donde se pueden ver a varias calabazas terroríficas descongelando su cuerpo a tiempo para la festividad que la define por excelencia y por la que muchos la recuerdan.

Mariah Carey y su recorrido con Santa

A partir del 15 de noviembre al 17 de diciembre, Mariah Carey llevará a cabo su tan esperada gira ‘Merry Christmas One And All’ por todo Estados Unidos y Canadá.

Entre los estados que tendrán el placer de escuchar ‘All I want for Christmas is you’, se encuentran Los Ángeles, Denver, Chicago, Pittsburgh, Nueva York y Toronto.

Con información de redes sociales