Mariah Carey sufre la pérdida simultánea de su madre y hermana

Este fin de semana, la cantante Mariah Carey sufrió una dolorosa doble pérdida, al fallecer su madre, Patricia Carey, de 87 años, y su hermana, Alison Carey, de 63 años, el mismo día.

La noticia fue confirmada por la propia Mariah a través de un comunicado exclusivo para la revista *People*, donde expresó su inmenso dolor por el trágico acontecimiento.

