Marian Franco, la actriz de cine para adultos en película de Iñárritu

Para 2019, un año después de haber comenzado este trabajo, Marian había hecho ocho películas de este corte, estaba haciendo entrevistas para plataformas como Unicable y ese mismo año también fue la portada de la revista "H".

Aunque actualmente es muy popular, la vida de Marian no ha sido sencilla, pues cuando era adolescente se convirtió en madre. Como ella misma contó a través de un video en su canal de Youtube, tomó precauciones para no quedar embarazada pero nada funcionó, por lo que decidió llevar a cabo este proceso sola, porque el padre de su hijo no se hizo cargo. Desafortunadamente tuvo que pasar muchas situaciones desagradables y dolorosas con esta persona, pero a final de cuentas, ella siguió y sigue haciéndose cargo sola de su hijo, que hoy tendría 11 años aproximadamente.

En 2019 Marian Franco también abrió su canal de Youtube, donde comenzó haciendo pequeños videos bailando o en sesiones de fotos pero poco a poco fue diversificando su contenido, abriéndolo a compartir sobre su vida, sus experiencias, sesiones de fotos, viajes y otros aspectos más humanos y sencillos de su vida.

Pese a que nunca imaginó ni soñó con tener ese trabajo, como ella misma dijo en una entrevista en video para Víctor González, sí se dijo consumidora de este contenido, hasta que en un momento se preguntó cómo sería estar del otro lado y así comenzó el camino del éxito.

Envió una solicitud a SexMex, un estudio pornográfico en Guadalajara, Jalisco. Al principio pensó en no seguir en esto, pero fue la gente la que comenzó a preguntar por ella y ella se animó a sacarle provecho.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝗠𝗔𝗥𝗜𝗔𝗡 𝗙𝗥𝗔𝗡𝗖𝗢 𝘉𝘭𝘰𝘨 (@marianfranco_oficial)

En esa misma entrevista, Marian contó cómo su familia, que es muy religiosa, se enteró del trabajo de su hija porque les enviaron un link. "Hasta la fecha para mi papá es un punto que no puede soportar", pero su demás familia decidió que aunque no estaban de acuerdo, la apoyarían.

En sus redes sociales y en las entrevistas que hace, Marian Franco siempre recalca que su trabajo solo es en las películas, que no es escort y que no hace otro tipo de trabajos que no sean el de actuar para el cine para adultos.

La película de Iñárritu no sería la primera que hace fuera del cine porno, pues el año pasado fue parte de "Como dos gotas de agua".

También te puede interesar:

Actriz para adultos patrocinará a peleadora de Jiu-Jitsu Charisa Sigala

¿Perderá la actriz Mia Malkova su cuenta en Only Fans? Esto sabemos

Video: Muere Kristina Lisina, la actriz para adultos cayó del piso 22 de un edificio