Maribel Guardia confiesa que usa pantalones viejos y esta es la razón

La figura de Maribel Guardia es la causa de los suspiros de muchos hombres y la envidia de igual número de mujeres. Sin embargo, su belleza es tanto interior como exterior y para muestra un botón: la actriz de 61 años reveló un secreto detrás de su escultural imagen.

De entrada, Maribel Guardia fue honesta y afirmó que a su edad es muy fácil perder la figura y aumentar de peso. Para evitarlo, la actriz cumple estrictamente un programa de ejercicio y alimentación.

De acuerdo con el portal La Sopa.com; Maribel se cuida de no aumentar más de cinco kilos, sin importar la temporada del año. Sin embargo, también reveló que tiene un método “infalible” para detectar cualquier cambio en figura.

Y bueno, ¿cuál es ese método? Muy sencillo: la talla.

Reveló que para medir los resultados de su dieta y ejercicio, la actriz de 61 años se prueba el mismo pantalón que usaba cuando tenía 15 años de edad.

Días atrás, Maribel Guardia reveló que hace meses estuvo contagiada de Covid-19 junto con su esposo Marco Chacón. Pero en su momento decidió mantenerlo en secreto.