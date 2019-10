Maribel Guardia confiesa que fue víctima de acoso sexual

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz Maribel Guardia, de 60 años de edad, siempre se ha preocupado por hacer ejercicio y cuidar mucho de su imagen y, aunque esto le abrió las puertas para hacerse famosa en certámenes de belleza, no todo ha sido color de rosa.

La también cantante habló, en entrevista con el programa ‘Cuéntamelo Ya’, sobre las diversas complicaciones que ha enfrentado desde que participó en el certamen de Miss Universo en 1999, cuando tenía tan solo 19 años de edad.

La costarricense, quien representó a su país en el concurso de belleza celebrado en Acapulco, recordó que desde muy joven ha tenido que lidiar con el acoso por parte de algunos compañeros de trabajo.

“Sí hay mucho asedio sexual, 'Ay sí, te invito a cenar’. Tal vez no era ni el productor, ni el director, ni mucho menos, sino que desde abajo hasta arriba todo el mundo te quiere seducir”, recordó la también presentadora.

Maribel dice tener su secreto para librarse de ese acoso sin ser grosera: “ahora sí que como la canción mexicana: ‘A todos diles que sí, pero no les digas cuándo’. Es capotear y defenderte”, señaló Maribel sobre una de las estrofas del ’Son de la negra’.

Además de tener que lidiar con el asedio de sus compañeros de profesión, Maribel también tuvo que aprender a hacer frente a las insinuaciones de los reporteros y los medios, quienes le condicionaban las entrevistas a cambio de unas fotos en traje de baño.

“Siempre que llegaban a entrevistarme me decían: ‘Queremos hacerte unas fotos, pero tienen que ser en bikini’. Ella respondía: '¿Por qué en bikini?', a lo que ellos argumentaban: ‘Bueno, es que te van a dar portada y no sé cuánto’”, recordó la mamá de Julián Figueroa.

La actriz de telenovelas como Corona de Lágrimas y Muchacha Italiana Viene a Casarse admitió que por esas y más razones sus inicios en el medio no fueron sencillos, pues tuvo que lidiar con situaciones que le generaban incomodidad.

Aunque para Maribel su máxima aspiración era aparecer en las portadas de las publicaciones, el precio que tuvo que pagar no era algo que le agradara.

“Si no, no te iban a entrevistar, no te daban la portada y eso al principio fue como una pelea interna para mí”, reconoció la actriz.

A la par de tener que batallar con el asedio sexual, Maribel también sufrió en sus inicios con la soledad, pues en México no conocía a absolutamente nadie. “Fue una época muy dura, lloraba muchísimo, me sentía muy sola y apenas me estaba adaptando a México. Un día me levanté y dije: ‘Voy a dejar de llorar, estoy en un país precioso, voy a amar a este país y voy a adaptarme’. Era una cosa horrible estar sufriendo”, narró la nacida en San José.

Su primer proyecto en México fue la obra de teatro ‘Los caballeros de la mesa redonda’, luego le siguieron varias películas como ‘Como México no hay dos’ y telenovelas como ‘Seducción’.