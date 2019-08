Por esta razón Marilyn Monroe estaría en prisión si #MeToo hubiera existido antes

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- El actor Gianni Russo tenía sólo 15 años cuando una Marilyn Monroe semidesnuda lo invitó a unírsele a una bañera para quitarle su virginidad, declaró en una entrevista para el periódico The Sun.

En aquella época, recordó el actor, Marilyn tenía ya 33 años, y cree que si entonces hubiera existido un movimiento como el actual #MeToo en Hollywood, la estrella hubiera terminado tras las rejas.

Lo que tiene muy claro Russo es que fue un adolescente muy afortunado, pues no sólo estuvo de manera íntima con Marilyn sino que siguieron siendo amigos hasta que ella murió, en 1962.

"Ella me enseñó todo lo que sé. Pensé que era el chico más afortunado, pero si hubiera ocurrido hoy creo que ella habría sido arrestada y mis padres habrían tratado de obtener algo de dinero".

Y es en su libro de memorias donde el intérprete de Carlo Rizzi en El Padrino ofrece detalles de su encuentro con Marilyn.

El entonces adolescente y la actriz se conocieron cuando él trabajaba en un salón de belleza en Nueva York mientras ella filmaba Some Like it Hot.

Después de charlar con ella en varias ocasiones, un día Marilyn lo invitó al Hotel Waldorf donde se estaba hospedando y él pensó que quería que la ayudara con su cabello.

"Marilyn estaba sola en una suite lujosa con una terraza, pero el lugar entero parecía el set de una cinta de desastres. Estaba envuelta con una toalla blanca", recordó en Hollywood Godfather: My Life In The Mob And Movies.

Marilyn le ofreció un trago antes de que se quitara la toalla y lo invitara a entrar con ella a la tina de baño.

"Mi corazón estaba latiendo. Como un idiota me cubrí los ojos, lo que la hizo reír", comentó el actor quien dijo que no tenía idea de qué hacer.

"Terminamos en la cama todo el fin de semana, sólo salíamos cuando lo necesitábamos".

Russo explicó que no reveló lo ocurrido porque nadie le habría creído y siguió teniendo encuentros íntimos con la estrella.

Mientras trabajaba con Marlon Brando en El Padrino, surgió el tema de Marilyn y el actor le pidió que probara que había tenido sexo con ella y Russo le habló de una cicatriz que la actriz tenía en el muslo derecho.

"Le dije que tenía casi 16 años y pasó durante un tiempo. Marilyn tenía 33 entonces. Después de eso me sentí mal por decirle".

En su libro de memorias, el actor comparte también lo que fue crecer en Little Italy, sus cinco años en el hospital después de haber sido diagnosticado con polio y el haber asesinado a un hombre que abusaba de niños en el hospital.