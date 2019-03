Revelan que causó el truene de Marimar Vega y Adrián Uribe

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace unas semanas se había especulado sobre la supuesta reconciliación de Marimar Vega de 35 años de edad, y Adrián Uribe de 46. Sin embargo, ya se dio a conocer que la actriz mantiene una relación apasionada con Horacio Pancheri, de 36 años.

De acuerdo con información de Radio Fórmula, redes sociales y TVNotas, una fuente cercana a Marimar, dio detalles sobre la relación actual de la actriz así como de su ex pareja, el comediante Adrián Uribe. De quien dijo “es un tema trillado”.

“Pues sí. La verdad es que éste ya es un tema muy trillado; han pasado 10 años desde que se conocieron y simplemente no pueden dar vuelta a la página. Él ha tenido muchísimas relaciones y con mujeres que de verdad son guapísimas, y Marimar hasta se casó, pero quién sabe qué pasa que ni así se superan”.

Amigas decían que Adrián Uribe es un naco

Asimismo, la fuente comentó que Marimar le daba mucha importancia el hecho de que sus amigas dijeran que Adrián era diferente a ella.

“Pues siempre han sido muchos factores que hacen que terminen la relación: por una parte, a Marimar le pegaba mucho que sus amigas le dijeran que Adrián es muy [email protected]#%, pero que no la veían con él porque es un naco; siempre que se peleaban, Marimar terminaba diciéndole eso a Adrián y a él le dolía mucho. Ahora que regresaron, hicieron un viaje a Dubái y se prometieron no volver a separarse, pero la promesa sólo les duró unos meses”.

Del mismo modo, la fuente dio a conocer que la relación ya no da para más por lo que espera “ya no regresen”.

“Eso ni ellos lo saben. Su relación ya era una codependencia, una necesidad de querer estar juntos a la fuerza; pero se dieron cuenta de que tenían más motivos para pelear que para estar juntos. Por el bien de los dos, espero que ya no regresen”.

De igual forma, Vega recientemente estrenó galán de quien luce bastante enamorada. Aunque la fuente comentó que más que amor, podrían tratarse de otras razones por las que está con Pancheri.

“Sí, y no sé si sea por su desesperación de no volver con Adrián o de plano por no querer estar sola; pero está muy emocionada con otro hombre: el actor Horacio Pancheri”.