Mario Bezares entrará a la Casa de los Famosos para contar su verdad

Mario Bezares vuelve a Televisa para entrar a segunda temporada de La Casa de los Famosos con un solo objetivo: contar su verdad, acabar con las etiquetas y demostrar al público como realmente es.

Con el respaldo de sus hijos y su esposa Brenda Bezares, Mayito decidió volver a Televisa y aceptó el contrato que le ofrecieron para unirse a la segunda temporada del reality que inicia el 21 de julio.

Así que después de 25 años volvió a pisar los foros de la televisora con muchos recuerdos en la mente, dijo, entre ellos los que vivió con Paco Stanley, su compañero y amigo, pero también añoranzas del programa Anabel y Cachún Cachún Ra Ra.

En este regreso, Mario estuvo como invitado del programa Hoy, emisión matutina en la que está Paul Stanley, hijo de Paco, y aunque se pensó que se daría el encuentro entre ellos luego de 25 años, lo cierto es que no se vieron las caras.

No tuvimos el chance de vernos, pero yo no tengo ningún problema con Paul, de hecho le dejé un gran saludo y un abrazo",

"No tuvimos oportunidad de encontrarnos. Tú sabes que en un programa en vivo son muchas cosas, se manejan tiempos y demás. No tuve la oportunidad de verlo, pero sí le dejé recado de un abrazo fraternal, un saludo.

agregó Bezares.

Hace 25 años Mario fue privado de su libertad tras haber sido señalado como una de las personas involucradas en el crimen de Stanley, perpetrado el 7 de junio de 1999; fue absuelto por las autoridades al no encontrar pruebas en su contra.

Ahora, Mayito quiere que lo conozcan realmente.

"Para todas las nuevas generaciones que no me conocen o que se han formado una idea, me quiero quitar etiquetas que se han formado por chismes o dimes y diretes, por especulaciones y todo ese tipo de cosas",