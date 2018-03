Esto opina Marjorie de Sousa del acoso

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- En medio de las denuncias y movimientos que buscan apoyar a las personas que en algún momento han sido víctimas de conducta sexual inapropiada, Marjorie de Sousa fue consultada sobre el tema en una reciente entrevista con People en Español.

"A veces sin querer nosotras por tratar de estar bien con alguien y salvar algo aceptamos cosas".

"Como ser humano creo que es algo muy fuerte sobre todo cuando vives una situación así porque no hablas por miedo y te quedas callado por muchos años, es horrible y nadie sabe cómo actuar, además de la impotencia que da el que nadie te cree", reflexionó la venezolana, informa el portal de noticias E Latinoamérica.

"¿Has sufrido acoso?", preguntaron en la publicación, a lo que Marjorie dijo: "En mi caso a nivel profesional nunca gracias a Dios he vivido una cosa así. La verdad mis respetos para esas mujeres a las que les ha tocado superar ese tipo de situaciones porque creo que es algo que te marca para la vida en todos sentidos. He trabajado con gente maravillosa y productores muy respetuosos y con muchos valores. Afortunadamente no he pasado por situaciones así en mi trabajo".

También te puede interesar: Julián Gil arremete contra Marjorie por renunciar a pensión

Luego de haber puntualizado "a nivel profesional nunca" fue consultada si el caso entonces había sido en su vida personal...

"A veces sin querer nosotras por tratar de estar bien con alguien y salvar algo aceptamos cosas, hasta que llega un momento que dices ¿qué estoy haciendo con mi vida?, ¿quién soy? y hasta te desconoces", agregó, "Lo más fuerte es cuando hablas y la gente te dice que estás loca y que eso es mentira. A nivel personas sí he sido víctima de bullying, de una campaña de desprestigio muy grande. Gracias a Dios tengo una familia fuerte y una madre, si no es por ella yo creo que no estaría hablando aquí. Tengo gente muy valiosa alrededor".

Finalmente, la protagonista de Al Otro Lado del Muro (Telemundo) envió un mensaje de apoyo: "Creo que es momento de que hablemos y que no nos quedemos calladas. Denunciemos y no aceptemos que nos hagan daño, bullying, que nos acosen y maltraten nuestra integridad y dañen nuestra autoestima al tratar de pisotearnos."