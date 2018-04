Marjorie de Sousa se muestra al natural en Instagram

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Marjorie de Sousa compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en la que muestra su rostro al natural.

En la instantánea, la actriz dejó ver su rostro sin maquillaje, así como las pecas en su pecho, la cual fue halagada por varios de sus más de cuatro millones de seguidores, informa el portal El Informador.

La instantánea ya cuenta con más de 58 mil 'me gusta', decenas de buenos comentarios en los que la llena de halagos hacia su belleza.

Recientemente, la venezolana compartió con sus seguidores una fotografía en la que lució su figura en bikini.

En la imagen, compartida este fin de semana, Marjorie aparece de pie dando la espalda a la cámara, y desde un balcón mira al mar, mientras eleva los brazos. Ya se había dejado ver con poca ropa a finales de marzo, cuando publicó una imagen en traje de baño para desear un feliz día a sus seguidores.

Recientemente, en marzo pasado, Marjorie plantó a Julián Gil en la agencia del ministerio público, el actor empleó su cuenta de Instagram para dar a conocer que tal como acordó con la madre de su tercer hijo, él retiró todas las demandas en su contra y le otorgó su perdón.

“Hoy como se acordó desde la semana pasada nos presentaríamos ambas partes para otorgarnos el perdón en todas las demandas penales existentes. La señora una vez más incumplió su palabra, no llegó. Como nos informó su abogado no se presentó por la presencia de los medios de comunicación. En este momento les informo y con evidencias que yo si cumplí mi palabra, no solo presentándome si no otorgando el perdón en todas las denuncias presentadas por mí”, dio a conocer el argentino.