Marlene Favela hace una fiesta para su bebé y la critican por ser muy ostentosa

Ciudad de Mñexico.- Marlene Favela está dando de qué hablar en las redes sociales por la ostentosa fiesta en honor a su hija Bella, quien cumplió un año de edad.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió varias fotografías de la fiesta en la que ella se vistió de muñeca y protagonizó muchas de las instantáneas, cuestión que los cibernautas no dejaron escapar:

Entre globos de colores, pasteles y dulces, Marlene y su hija se tomaron varias fotografías; la pequeña Bella ya tiene su propia cuenta de Instagram, y ahí también colgaron algunas imágenes del feliz momento que no fue bien visto por algunos seguidores de la actriz.