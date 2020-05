Maroon 5 reprograma su gira 2020 para el verano 2021

Ciudad de México.- Maroon 5 anunció que la gira que tenía programada para este 2020, se reprogramará para 2021 debido a la pandemia por el coronavirus.

A través de sus redes sociales, la agrupación anunció que lo más importante es la salud de todos, por lo que será mejor darse cita hasta el verano del 2021.

"Debemos anunciar que lamentablemente reprogramaremos nuestra próxima gira 2020. Todas las fechas programadas actualmente entre el 30 de mayo y el 17 de septiembre de 2020 se reprograman para el verano de 2021. Esperamos tener la oportunidad de volver a la carretera el próximo año.

El cantante, compositor y guitarrista, Adam Noah Levine comentó que la agrupación espera regresar el próximo año y quieren que sus fanáticos se cuiden durante este verano

"Queremos que todos se cuiden este verano y realmente esperamos volver con todos nuestros fanáticos saludables y felices el próximo año".

Se detalló que los boletos adquiridos serán válidos para los shows del próximo año que se anunciarán próximamente.

"Todos los boletos para el recorrido seguirán siendo válidos y serán honrados una vez que se reprogramen nuevas fechas. La información sobre las fechas reprogramadas se anunciará pronto".