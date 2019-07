Martha Debayle se vuelve ¡cantante! (video)

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La locutora nicaragüense​ Martha Debayle se lanzó como cantante durante la celebración de su Master Moi, con un musical que preparó especialmente para sus radioescuchas.

De acuerdo a SDP, en compañía de la productora Rebeca Mangas, la nacionalizada mexicana se montó al escenario e interpretó un cover de La gata bajo la lluvia, canción que inmortalizó Rocía Dúrcal en 1981, con estrofas que aludían a los deseos que tiene hacia quienes la han llevado a la cima.

Las mejores amigas portaron trajes brillosos para su estrellato, aunque en realidad esta no es la primera vez que Debayle se anima a cantar en público, pues diariamente usa el micrófono de la cabina para deleitar a sus fans con interpretaciones improvisadas.

"Porque ya saben que nos encanta cantar, compartirnos con el cuentahabiente, pero sobre todo para hacerles la vida más alegre, les preparamos este musical con todo nuestro amor".

A pesar de que los presentes aplaudieron sin parar, el espectáculo sólo formó parte de un agradecimiento a sus 'cuentahabientes', como ella misma los llama, que han hecho su programa de radio uno de los más escuchados de la actualidad.

"Cuentahabientes, tranquilos, no los vamos a torturar, esto es para reír y pa' llorar, no teman no se angustien ya las clases terminaron, ¡por Dios! lo aprendido, aprendido ya está, y además, no tendrán que practicar. Y si Mario, Gaby o Tere no pudieron con sus males..." decía la melodía.