La carrera de Martha Higareda podría tomar un cambio radical

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz mexicana Martha Higareda está por estrenar una serie en la plataforma digital Netflix, el nuevo proyecto lleva por nombre ‘Altered Carbon’ y sin duda la actuación que está realizando le podrían dar un giro a su carrera y dándole una fama mundial que hasta ella misma se confieza aterrorizada con lo que podría esperarle.

De acuerdo con el portal Vanguardia, Martha dijo lo siguiente,"Muero de miedo, nervios, estoy aterrada, no sé qué vaya a pasar, si es un éxito, que esperemos así sea, no sé cómo lo tomaré, no sé si mi vida va a cambiar, simplemente no me ha caído el veinte de lo que ha pasado, aunque ya llevo meses en este proyecto, como que la parte más difícil vendrá tras el estreno", confesó.

La actriz de 34 años afirmó a su paso en la alfombra roja de la serie de Netflix realizada este jueves, que si su carrera logra internacionalizarse con la serie de 10 capítulos, de ninguna manera se alejará del cine nacional, pues su interés siempre ha sido que crezca a nivel mundial.

"Dejar el cine en México nunca ha estado en mis planes".

"Mi hermana y yo tenemos nuestra productora desde hace años y buscamos levantar proyectos en México para mexicanos pero también para una audiencia latina", confesó.

Uno de esos proyectos es la cinta Todos caen, la cual será protagonizada por su hermana Miri y en la que también participa Omar Chaparro, con quien Higareda participó en No manches Frida. "Es una película en la que está muy involucrada Miri y que se le está quedando muy bien, ahora mismo están en la postproducción", dijo.

La serie se estrenará el próximo 2 de febrero en la plataforma de streaming. Basada en la novela homónima de 2002 de Richard K. Morgan, está basada en un futuro distópico donde la consciencia humana puede ser almacenada y transportada entre distintos cuerpos.

Joel Kinnaman (Suicide Squad, 2016) ocupará el papel protagónico del investigador privado Takeshi Kovacs, mientras que Higareda interpretará a Kristin Ortega. El elenco también estará integrado por estrellas como Dichen Lachman (Agents of S.H.I.E.L.D.) y James Purefoy (Rome, The Following).