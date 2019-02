¿Envidia? Martha Higareda y Karla Souza en contra de Yalitza Aparicio

Agencia

Ciudad de México.- Después del éxito que la película ROMA; la mexicana Yalitza Aparicio de 25 años ha recibido tanto ovaciones como duras críticas de parte de sus detractores. Mismos que en su mayoría, pertenecen al mundo del espectáculo.

Sin embargo, un reciente escándalo destapó que varias actrices habrían hecho un complot en un grupo de WhatsApp en donde planeaban pedir que Yalitza no fuera nominada a la próxima entrega de los Premios Ariel. Situación que causó revuelo en redes sociales debido al descarado racismo de las participantes de este chat.

No obstante, la revista de espectáculos TVNotas entrevistó a una persona que accedió a dicho grupo; del cual dio a conocer los nombres de las actrices que conspiran contra Aparicio.

“La que empezó con todo eso fue Giovanna Zacarías; una actriz que ha trabajado en cine, pero que no ha tenido una carrera brillante. Este chat existe desde que empezó el furor de Roma y en él varias actrices dicen cosas en contra de Yalitza y de todos los que participan ahí”; mencionó la fuente.

Asimismo, reveló que desde hace meses este grupo de mujeres se ha burlado de Yalitza.

“Karla Souza, Martha Higareda y Ana Claudia Talancón, entre ellas armaron todo esto, claro, encabezadas por Giovanna”; agregó la fuente.

Y es que; aunque en un principio celebraban el descubrimiento de la oaxaqueña como actriz; después de las críticas favorables de los expertos en cine, las cosas cambiaron drásticamente.

“Empezaron a decir que Yalitza no haría nada más como actriz; así que mejor disfrutara de la fama el tiempo que le durara, porque no tendría más. Pero Blanca Guerra y Karina Gidi defendieron a Yalitza. Dijeron que estaba en todo su derecho de seguir con su carrera; pero que era necesario que se preparara”.

Y es que el argumento de muchas de estas actrices, quienes en toda una vida de carrera no han llegado, ni llegarán a donde Yalitza sí, recriminaron que “no era justo que ella apareciera de la nada y les roba cámara”.

“Cuando salió en la portada de la revista Vogue (diciembre 2018), vino lo peor; decían que ella no era nadie para estar ahí y que no era justo que ‘cualquiera’ llegara tan lejos. Y cuando Roma se llevó el Globo de Oro a Mejor Director y a Yalitza la tomaron más en cuenta para varios reconocimientos, se molestaron mucho más”.

De igual forma, agregó que los ataques subieron en intensidad pues Giovanna decía que “Yalitza no era nadie”.

“Porque los ataques aumentaron, Giovanna decía que no era nadie, que nunca actuó, y que si hizo tan bien su papel de sirvienta, fue porque ella viene de muy abajo y eso era en la vida real. Que no era correcto que ella estuviera ahí y no actrices que se han partido la mad#$”.

Asimismo, la fuente enfatizó que lo que estas mujeres sienten por la protagonista de ROMA, es envidia. Por lo que, cuando las nominaciones al Oscar se dieron a conocer, las actrices escribieron que “era momento de ponerle un alto”. Por lo que planearon dirigir una carta a la Academia para que le quitaran su nominación.

“La primera que dijo que sí fue Martha Higareda, después Ana Claudia Talancón y Karla Souza; las tres estuvieron de acuerdo en que como ellas son ‘muy famosas’ podían pedir eso”.

Sin embargo, la fuente dijo que en el caso de Vanessa Bauche “de inmediato dijo que era una tontería y se salió del chat. A los pocos días, Dolores Heredia también se salió porque dijo que era una estupidez”.

Fue que posteriormente, Giovanna redactó la carta pero ya no la entregó porque Rossana Barro, quien es coordinadora de invitados de los Arieles, hizo pública la existencia de este grupo de WhatsApp. Aunque no reveló los nombres ya que se sintió amenazada por ellas.

“Lo que éstas no quieren es quedar como las envidiosas, sobre todo Giovanna, porque como sea, las otras (Karla, Ana Claudia y Martha) viven en EU y no les perjudicaría tanto, pero ella sabe que va a ser señalada y tiene miedo de que no la vuelvan a llamar para hacer más proyectos”, concluyó.