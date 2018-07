Martha Sánchez, Belinda y Paulina Rubio juntas en Ídolos 2.0

Agencia

MÉXICO.- Hugo Mejuto logró una vez más conjuntar a tres de las más importantes figuras del pop nacional e internacional: Martha Sánchez, Belinda y Paulina Rubio, quienes ofrecerán el concierto Ídolos 2.0 mañana en el Palacio de los Deportes, en el que presentarán lo mejor de su repertorio, pero también habrá momentos en el que compartan el escenario, ya que prometieron un show único y sin egos.

“El escenario que preparamos es de más de 13 toneladas, donde habrá interacción de las artistas involucradas y comprometidas con el show”, expresó Mejuto, quien compartió que tras no concretar un espectáculo con Sentidos Opuestos, les propuso el formato a las tres cantantes, que aceptaron sin dudar.

Sánchez aseguró que al lado de Belinda sorprenderán gratamente al público cuando suban a escena para cantar “Desesperada”, que grabaron juntas para el disco de duetos que realizó la española:

“Hay que hacerlo con ilusión todo, si no, no salen las cosas”. Martha también compartió que en el caso de Paulina Rubio “no hemos hablado y no sé dónde está. Me gustan algunas canciones, unas más que otras”.

Belinda comentó que entre ellas no hay egos y que lo más importante es ofrecer el espectáculo que el público se merece. Brevemente la cantante se refirió al pasado proceso electoral, en el que el candidato que apoyó, Andrés Manuel López Obrador, fue elegido presidente de la República mexicana: “(Estoy) feliz con lo que va a pasar en México”.

Con información del portal de noticias Milenio.