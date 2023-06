Marvel cambio el título de “Capitán América 4” y revelan nuevos detalles

Marvel Studios decidió modificar el título de “Capitán América 4”, originalmente el plan era que se titulará “Capitán América: New World Order”, sin embargo optaron por modificarlo y ahora oficialmente se llamará “Capitán América: Brave New World”, el filme llegará el 3 de mayo del 2024 en cines.

Además el actor protagónico Anthony Mackie subió una foto en redes sociales donde se puede observar el nuevo nombre del filme, un pequeño vistazo al nuevo traje que portará “Sam Wilson” y al ser una foto detrás de escena comparte una charla con Harrison Ford quien asumirá el papel de Thaddeus "Thunderbolt" Ross, quien remplaza al fallecido William Hurt.

Capitán América: Brave New World seguirá a Sam Wilson tras los eventos de “The Falcon and the Winter Soldier” ya asumido el manto y el escudo como el nuevo “cap” que le dejo encomendado Steve Rogers, pero nuevas amenazas surgen y requiere de nuevos aliados.

Además de Anthony Mackie en el papel protagónico, Danny Ramirez retorna como Joaquin Torres el nuevo Falcon, Carl Lumbly como Isaiah Bradley, Tim Blake Nelson como el villano Samuel Sterns / Líder un enemigo clásico de Hulk, Shira Haas se une al MCU como la heroína israelí Sabra.

Existen varios rumores en torno a villanos se habla que el filme marcará el debut del grupo conocido como La Sociedad Serpiente, otros personajes vinculados a Hulk podrían aparecer Mark Ruffalo como Bruce Banner, Liv Tyler como Betty Ross e incluso Tatiana Maslany como She Hulk pero de momento no hay nada cerrado, mientras que los fans esperan que Ross se transforme en el temible Red Hulk, por lo que las expectativas son bastante altas.

In theaters May 3, 2024 (via @anthonymackie) pic.twitter.com/u1kCgLolsL — Marvel Studios (@MarvelStudios) June 6, 2023