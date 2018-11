Marvel contará las historias de Leage of Legends

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El día de hoy se ha hecho oficial la sociedad entre la poderosa Marvel y Riot Games para producir una serie cómics y novelas gráficas basadas en el universo de League of Legends.

Esto podría considerarse como una de las mayores oportunidades de parte de los creadores de League of Legends de establecer el universo de Runeterra con una narrativa sólida y atractiva que sirva para atraer a los amantes de este tipo de contenido al MOBA más famoso del mundo.

La primera de estas colaboraciones involucrará a Ashe, en una obra que se titulará League of Legends: Ashe: Warmother (denominada Ashe: Comandante en la versión hispana) en donde se narrará el origen de la popular arquera, uno de los campeones más longevos de este título.

También te puede interesar: ¡Felicidades! Mickey Mouse celebra 90 años

C.B. Cebulski, editor en jefe de Marvel declaró con respecto a este proyecto que “muchos de nuestros aficionados comparten un gran interés por la narrativa y los videojuegos. League of Legends es uno de los juegos más reconocidos de la historia, con mundo único y extensa variedad de personajes que son perfectos para crear cómics”.

That's right: we're teaming up with @Marvel to bring you brand new League of Legends comics, starting with ASHE: WARMOTHER, which will release monthly on digital platforms beginning December 19! pic.twitter.com/3SQv2cmxTE