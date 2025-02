Marvel lanza primer tráiler de ‘The Fantastic Four: First Steps’

La mañana de este martes, Marvel Studios ha lanzado el primer tráiler de ‘The Fantastic Four: First Steps’ (‘Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos’), la esperada película que marcará la introducción de la Primera Familia de Marvel en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

El filme, que llegará a los cines el 25 de julio, cuenta con un destacado reparto encabezado por Pedro Pascal (‘The Last of Us’) en el papel de Mr. Fantástico, Vanessa Kirby (‘Napoleón’) como la Mujer Invisible, Joseph Quinn (‘Stranger Things’) como la Antorcha Humana y Ebon Moss-Bachrach (‘The Bear’) como la Cosa/la Mole.

Además, Ralph Ineson interpretará a Galactus, mientras que Julia Garner dará vida a Silver Surfer. El elenco también incluye a Paul Walter Hauser, Natasha Lyonne y John Malkovich en roles aún no revelados.

Esta nueva versión de ‘Los Cuatro Fantásticos’ se desarrollará en un Manhattan retrofuturista de los años 60. Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, confirmó en ‘The Official Marvel Podcast’ que la película será una pieza de época ambientada en Nueva York, aunque advirtió que podría no ser la misma ciudad que los fanáticos conocen en el UCM.

Cabe recordar que ‘Los Cuatro Fantásticos’ ya han tenido dos adaptaciones cinematográficas anteriores bajo el sello de 20th Century Fox. En la década de 2000, Ioan Gruffudd, Jessica Alba, Chris Evans y Michael Chiklis interpretaron a los héroes en dos películas. Posteriormente, en 2015, un fallido reinicio contó con Miles Teller, Kate Mara, Michael B. Jordan y Jamie Bell.

Recientemente, Chris Evans retomó brevemente su papel de la Antorcha Humana en ‘Deadpool & Wolverine’ antes de ser eliminado en un cameo. Asimismo, John Krasinski interpretó fugazmente a Mr. Fantástico en ‘Doctor Strange en el Multiverso de la Locura’.

‘Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos’ está dirigida por Matt Shakman (‘WandaVision’) y escrita por Peter Cameron, Josh Friedman y Jeff Kaplan. Kevin Feige funge como productor, con Jess Hall como director de fotografía y Michael Giacchino a cargo de la banda sonora.

Marvel has unveiled the first trailer for “The Fantastic Four," in theaters July 25.



The film stars Pedro Pascal as Mr. Fantastic, Vanessa Kirby as the Invisible Woman, Joseph Quinn as the Human Torch and Ebon Moss-Bachrach as the Thing.



Watch now: https://t.co/xzvFmcYSWc pic.twitter.com/z7e5s2qenQ