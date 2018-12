Los 'mutantes' podrían llegar muy pronto al universo de Marvel

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, declaró en entrevista para Variety que todavía no da luz verde al desarrollo de historias de las franquicias de Fox en el MCU. Feige espera que el proceso comience en los primeros seis meses de 2019, indicó el portal de noticias CinePremiere en su sitio web.

“No, todavía no, pero nos han dicho que [la situación] se ve muy muy bien y que podría suceder en los primeros seis meses del próximo año… La noción de que regresen los personajes que antes estaban bajo el acuerdo de Fox es genial. Es bueno cuando una compañía que creó todos estos personajes puede tener acceso a todos esos personajes. Es inusual que no sea así; Marvel ha estado en una posición única al no tener acceso a esos personajes por un largo tiempo… Pero en términos de realmente pensar sobre eso y realmente planear cosas, todavía no hemos empezado”, dijo Feige.

Disney recientemente adquirió Fox y se planea que la incorporación de ambas empresas comience en enero. Fox tenía la exclusividad para realizar películas de X-Men y Los 4 Fantásticos. Al adquirir a Fox, Disney también se hizo propietario de Los Simpson, Padre de familia, Modern Family, Los expedientes secretos X y Homeland, así como los derechos de Star Wars: Episodio IV – Una nueva esperanza–.

Marvel no ha anunciado la siguiente fase de su Universo Cinemático, pero tiene siete películas sin título planeadas para el 2021 y 2022.