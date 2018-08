Morirá en tres meses y pide conocer el final de The Avengers 4

Agencia

MADRID.- Una joven seguidora del Universo Cinematográfico Marvelque padece un cáncer terminal le solicitó a Marvel Studios que le cuenten lo que sucederá en ‘The Avengers 4’, ya que debido a su enfermedad no podrá alcanzar a verla en 2019. Para conseguirlo ya se creó una petición en Twitter que ya cuenta con más de 135 mil retuits.

“Mensaje urgente. A Keira le han dado solo 3 meses de vida después de cuatro años y medio de lucha contra un cáncer cerebral”, dice el mensaje promovido por la fundación benéfica My Shining Star de Reino Unido, informó Vanguardia MX.

También te puede interesar: Youtuber muere al estrellar su carro; mata a madre e hija

Por el momento, pese a que se ha etiquetado en varias ocasiones a Marvel Studios y a los diferentes actores del filme, Keira y su familia todavía no han obtenido una respuesta.

@ManaByte

I’m really want to you share this hashtag for all twitter

We need to Keira and need help to this girl

She may die in next 3-6 months and she want to know how to end Avengers 4

Write this hashtag #Avengers4Keira and share to @Marvel @RobertDowneyJr @ChrisEvans pic.twitter.com/Xzltrql80j