¡Más maratones tudum! Netflix anuncia su lista de estrenos 2024

Por un año lleno de maratones: este 2024 llegó con grandes subidas y bajadas, risas y gritos, gracias a los nuevos proyectos de la pantalla chica y grande que llegaron para quedarse a Netflix.

La plataforma de streaming compartió su lista de estrenos de 2024, con algunos de los muchos adelantos que podrás ver y disfrutar solo o en compañía de tus amigos y familia, durante el año.

Estreno: Parte 1 (16 de mayo), Parte 2 ( 13 junio)

"¡Sí, sensei! Aquí hay un vistazo detrás de escena del rodaje de la temporada más grande, más mala y última de Cobra Kai."

La caballerosidad puede estar muerta pero él no la mató. Glen Powell y Adria Arjona protagonizan HIT MAN, dirigida por Richard Linklater.

Netflix reveló las primeras imágenes de la temporada 3 de 'Sweet Tooth', la cual culminará con la historia de estos personajes que robaron los corazones de las personas.

Este año llega la segunda temporada de la serie surcoreana 'El Juego del Calamar', la plataforma mostró un teaser donde aparece el protagonista de la primera entrega, además de una serie de imágenes con los protagonistas.

Introducing the very first look at SQUID GAME SEASON 2. Coming this year. pic.twitter.com/fzRzdtHRDY