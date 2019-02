Policías asesinan a rapero mientras dormía

Agencia

CALIFORNIA.- Seis policías californianos, asesinaron a tiros a un rapero de 21 años que dormía en su automóvil aparcado en frente de un restaurante Taco Bell, informa San Francisco Chronicle.

De acuerdo a RT, la Policía acudió al establecimiento la noche del pasado sábado después de que un empleado les informara de haber encontrado a un conductor desplomado en su auto. Inicialmente los agentes encontraron al artista local, identificado como Willie McCoy o Willie Bo, con una pistola en el regazo. El joven no reaccionaba, pero en un momento dado mientras lo examinaban hizo un movimiento repentino.

Los oficiales explicaron que le dijeron a McCoy que mantuviera las manos visibles, pero este supuestamente alcanzó su pistola, momento en el que descargaron sus armas "por temor a su propia seguridad". El rapero murió de inmediato.

Family & friends mourn the loss of Willie McCoy, a rapper shot & killed by @CityofVallejo police in @tacobell drive-thru. Relatives say he was passed out & should have been given a chance to react; cops say he was reached for loaded gun that was stolen in Oregon. 4,5,6,7p @KTVU pic.twitter.com/v6olZ5Xyvt