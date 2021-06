“Matrix 4”: Christina Ricci de "Los Locos Addams" se une a la película

La producción de la película "Matrix 4" sacó su "as bajo la manga" con el anuncio en las redes de que la actriz estadounidense Christina Ricci se sumó al reparto de la esperada secuela de la cinta futurista.

A Ricci, muchos la recuerdan por haber dado vida a "Merlina Addams" en las dos películas de "Los Locos Addams", dirigidas por Barry Sonnenfeld, en 1991 y 1993.

Winona Ryder I get since cutting my hair, Christina Ricci as Wednesday I've gotten from every hair lady ever. https://t.co/fuOs9EhYFI pic.twitter.com/7OvheE727O